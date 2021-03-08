Yasak Elma 101. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 100. bölüm full izle FOX TV!
08.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:22
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FOX ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Yasak Elma 101. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 100. bölüm full izle FOX TV! Yasak Elma hangi gün?
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika, Hasan Ali'yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender'i rahatsız eder. Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.