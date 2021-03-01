Yasak Elma 100. bölüm canlı izle! Yasak Elma 99. bölüm full izle Fox tv! Eda Ece bu akşamki bölümde var mı? Eda Ece Yasak Elma dizisinde neden yok?

FOX Yasak Elma 100. bölüm canlı full izle! Eda Ece koronavirüs mü oldu? Yasak Elma 100. bölüm canlı izle! Yasak Elma 99 bölüm full izle Fox tv! Eda Ece bu akşamki bölümde var mı? Eda Ece Yasak Elama dizisinde neden yok?

Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisi bu akşam 100. bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yasak Elma 100. bölüm canlı izle! Yasak Elma 99 bölüm full izle Fox tv! Eda Ece bu akşamki bölümde var mı? Eda Ece Yasak Elama dizisinde neden yok?

YASAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Şahika'yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını üstünden atmaya çalışırken, bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapar. Ne var ki Şahika verdiği sözü tutmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız'ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

YASAK ELMA 99. BÖLÜM FULL İZLE!

EDA ECE YASAK ELMA DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisinin senaryosu değiştirildi. Dizinin 100. bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından dizinin 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.