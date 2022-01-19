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Yasak Elma'nın sevilen isminden kahreden haber

Yasak Elma'nın sevilen isminden kahreden haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yasak Elma'nın sevilen ismi Eda Ece'den (31) üzücü haber geldi. İşte detaylar...

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik yapan güzel oyuncu Eda Ece, ikinci kez Covid-19'a yakalandı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "2. kez Covid-19'a yakalandım. Yasak Elma, Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" ifadelerine kullandı.

Ünlü oyuncu, 2021'in ilk aylarında da koronavirüse yakalanmıştı.

Yasak Elma'nın sevilen isminden kahreden haber

Yasak Elma'nın sevilen isminden kahreden haber

Yasak Elma'nın sevilen isminden kahreden haber

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Maske Kimsin Sen, Koronavirüs, Eda Ece, Magazin, Haber

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