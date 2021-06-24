Yasak dönemde avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu

İstanbul'da yasak dönemde avlanıldığı tespit edilerek el konulan 1,5 ton balık, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul'da yasak dönemde avlanıldığı tespit edilerek el konulan 1,5 ton balık, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta Amirliği ekipleri ile farklı illerden gelen su ürünleri kontrolörlerinin aralarında bulunduğu 45 kişilik ekip, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı.

Denetimde, 54 palamut, 33 kasa kefal,18 kasa istavrit, 8 kutu sazan, 2 kasa tekir, 1 kasa eşkina, 3 lagos ve bir kılıç balığı olmak üzere 1,5 ton su ürününe Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında zaman ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı gerekçesiyle el konuldu.

Mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararlaştırılan balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlanırken, 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan