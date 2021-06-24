Yasak dönemde avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasak dönemde avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu

Yasak dönemde avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

İstanbul'da yasak dönemde avlanıldığı tespit edilerek el konulan 1,5 ton balık, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul'da yasak dönemde avlanıldığı tespit edilerek el konulan 1,5 ton balık, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta Amirliği ekipleri ile farklı illerden gelen su ürünleri kontrolörlerinin aralarında bulunduğu 45 kişilik ekip, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı.

Denetimde, 54 palamut, 33 kasa kefal,18 kasa istavrit, 8 kutu sazan, 2 kasa tekir, 1 kasa eşkina, 3 lagos ve bir kılıç balığı olmak üzere 1,5 ton su ürününe Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında zaman ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı gerekçesiyle el konuldu.

Mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararlaştırılan balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlanırken, 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Angela Merkel Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasak dönemde avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:56:52. #1.15#

title