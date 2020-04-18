Yasak dışında kalan çiftçiler üretime devam etti SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler tarlalarını sürüp, hayvanlarını otlattı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler tarlalarını sürüp, hayvanlarını otlattı.Kaynarca'da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler arazilerini sürerek ekim için hazırlık yaptı. Hayvanlarını otlatıp, yoncaları biçen çiftçiler, yasak dışında kaldıkları için yetkililere teşekkür etti. Hayvanlarını otlatan İlker Temel, "Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Şu an çiftçilerin tam ekim ve biçim zamanı. Yasak kapsamı dışında kalan çiftçiler tarlalarında üretime devam ediyor. Bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan koronavirüs salgını ile ilgili tedbirleri de elden bırakmıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA