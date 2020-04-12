Yasak dinlemeyip evi kumarhaneye çevirdiler...Kumar oynayan 8 kişiye 24 bin lira ceza kesildi Yasak dinlemeyip evi kumarhaneye çevirdiler.

Yasak dinlemeyip evi kumarhaneye çevirdiler...Kumar oynayan 8 kişiye 24 bin lira ceza kesildi

Kumar oynanan eve operasyon: 8 gözaltı

BOLU - Bolu'da, korona virüs yasaklarına rağmen kumar oynandığı belirlenen bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiye toplam 24 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu'da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde üzerinde bulunan bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 2 bin 900 liraya el konuldu. Operasyonda suçüstü yakalanan 8 kişiye "Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet" suçundan toplam 24 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA