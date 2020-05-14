YASAK DİNLEMEDİLER, BAKIRKÖY SAHİLİ'NDE ÇAY VE NARGİLE İÇTİLER
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YASAK DİNLEMEDİLER, BAKIRKÖY SAHİLİ'NDE ÇAY VE NARGİLE İÇTİLER

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı.

YASAK DİNLEMEDİLER, BAKIRKÖY SAHİLİ'NDE ÇAY VE NARGİLE İÇTİLER
14.05.2020 23:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:06
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.

Koronavirüsle mücadele devam ederken bazı vatandaşlar iftar sonrasında Bakırköy Sahili'ne geldi. Sahilde 20 yaş altı çocukların da kısıtlamalara rağmen aileleriyle birlikte dışarıya çıktığı görüldü. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti. Bir grup gencin ise kamp sandalyelerine oturup sahilde nargile içmesi dikkat çekti.Arkadaşlarıyla birlikte sahile çay içmeye gelen Emre Çetintaş, "Biz de şimdi kalkıyoruz çayımızı da alıp arabaya geçiyoruz. Normalde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ama cebime koydum şu anda süs gibi ama normalde takıyorum. Takmak da şart yani." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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