Yasak caddeye giren otomobil çukura düştü
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Yasak caddeye giren otomobil çukura düştü

Yasak caddeye giren otomobil çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi'nde yapımı devam eden çalışmalarda cadde araç trafiğine kapanmıştı.

Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi'nde yapımı devam eden çalışmalarda cadde araç trafiğine kapanmıştı. Yasak olmasına rağmen caddeye giren otomobilin tekeri çukura düştü.

Düzce Belediyesi geçtiğimiz haftalarda İstanbul Caddesi'nde yeni başlattığı çalışmalarda asfaltı kazıyarak alt yapıyı tamamen yenilemişti. Cadde betonla kapanmış, plan kapsamında yer alan ağaç dikimi aydınlatma direkleri için çukurlar oluşturulmuştu. Cadde araç trafiğine kapatılırken yasak olmasına rağmen caddeye giren araç ağaç için ayrılan çukura düştü. Tekerleği çukura düşen araç vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yetkililer araç sürücülerinin kesinlikle caddeye girmemesini istedi. - DÜZCE

Yasak caddeye giren otomobil çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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