Yasak bölgede denize giren şahsa 392 TL ceza
Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesinde denize giren bir şahsa 392 TL idari para cezası uygulandı.
23.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:38
Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesinde denize giren bir şahsa 392 TL idari para cezası uygulandı.
Kırklareli'nin Demirköy İlçesi İğneada Beldesi Mert Gölü Mevki'inde, jandarma ekiplerince denize girmenin yasak olduğu bölgede Ş.O. isimli şahsın denize girdiği tespit edildi. Şahsa, 5326 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA