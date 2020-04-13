Yasak bitti, Eskişehir marketlere akın etti Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle kent halkı adeta dışarı hücum etti.

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle kent halkı adeta dışarı hücum etti. İnsanların yine uzun kuyruklar oluşturduğu market önlerinde polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymaları için sıra bekleyen vatandaşları tek tek uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma gecesi saat 00.00 itibariyle başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, Pazar'ı Pazartesiye bağlayan 23.59'da sona erdi. Eskişehir'de, yasağın sona ermesiyle vatandaşlar adeta dışarı hücum ederek, açık marketlerin yolunu tuttu. Araçla veya yürüyerek marketlere gelen insanlar, yine metrelerce kuyruk oluşturdu. Ancak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun meydana gelebileceği büyük marketlerin önünde önceden hazır bulunarak, insanların sosyal mesafe kuralına riayet göstermelerini sağladı. Ayrıca polis ekipleri, hem megafonla hem de tek tek vatandaşları uyararak bu konuda dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları ise, yoğun caddelerde bulunarak bizzat ekiplerin koordinesini sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA