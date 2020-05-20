Yasak bitti, araç ve yaya trafiği başladı Yasak bitti, araç ve yaya trafiği başladı Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.

Yasak bitti, araç ve yaya trafiği başladı

BURSA - Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 15 Büyükşehir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. Ayrıca sıcaktan bunalan vatandaşlar dondurmacı dükkanına gittikleri görüldü. Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, vatandaşlarda yaya olarak trafik yoğunluğu yüzde 40'e kadar çıktı.

Kaynak: İHA