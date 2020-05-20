YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından, Kadir Gecesi nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar içeri alınmayınca bariyerlerin arkasından dua etti.

YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR
20.05.2020 01:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:21
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından, Kadir Gecesi nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar içeri alınmayınca bariyerlerin arkasından dua etti.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle, 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00 itibarıyla sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte birçok İstanbullu vatandaş kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı çıkarken, bazıları ise yürümeyi tercih etti. Son günü Kadir Gecesi'ne denk gelen yasağın kalkmasının ardından bazı İstanbullular ise Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Vatandaşlar, cami avlusuna girişin yasak olması nedeniyle demir bariyerler arkasında dua etmek zorunda kaldı.

"DUA EDİP GİDECEĞİM"

Her yıl Kadir Gecesi Eyüpsultan Camii'ne geldiğini belirten Durali Yartaş "Bugün dini Kadir Gecesi'dir. Ben de Eyüpsultan'da oturduğum için gelip dua edip gideceğiz. Zaten evde duamızı yaptık. Burada da Eyüp Sultan Hazretleri'nin maneviyatından faydalanalım dedik" diye konuştu. Sevil Kuru ise "Ben kanser hastasıyım. Felç geçirdim. Bir hafta hiç evden çıkmadım. Evim hemen burada. Mecburen çıktım artık. Tabii ki kurallarla uymamız lazım. İnsanlar gerçekten anlamıyor. Yasaklara öfkelenip kızıyorlar ama uymamız lazım" dedi.

"BURAYI ÇOK SEVİYORUZ"Arkadaşıyla birlikte dua etmeye gelen Nuray Yılmaz da "Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok seviyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 2 aydır buraya gelmiyorum virüs olayından dolayı. Bugün dayanamadım. Saat tam 12 olduğunda aracıma atlayıp geldim. Ziyaret edip dua etmek istedim. Daha çok şu virüsün ortalıktan kalkması için diledim" şeklinde konuştu. Yılmaz'la birlikte dua etmeye gelen Emine Baltacı ise şunları söyledi: Biz burayı çok seviyoruz. Manevi gücü çok fazla. Çok özledik O'nu. Ayrıyız şimdi. Bayağı bir mesafemiz var ama gönüllerimiz bir. Bugünlerde geçecek"

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin Haber
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süreyya Önder Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Harun Tan Hazal Kaya Sinem Kobal
Spor Neymar Ali Koç Hasan Şaş Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 01:22:12. #1.15#
title