Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı
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Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı

11.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:01
Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı

Av yasağının başlanmasıyla birlikte Elazığ'da çalışma yapan ekipler, ele geçirdiği kınalı keklikleri doğaya saldı, kaçak av malzemelerine el koyup, 2 şahsa işlem yaptı.

Av yasağının başlanmasıyla birlikte Elazığ'da çalışma yapan ekipler, ele geçirdiği kınalı keklikleri doğaya saldı, kaçak av malzemelerine el koyup, 2 şahsa işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, 7 Mart itibariyle başlayan av yasağı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri denetimlere ağırlık verdi. Bu kapsamda yasaktan sonra yapılan uygulamada biri kent merkezinde diğeri Palu ilçesinde 2 ayrı araçta 6 adet kınalı keklik, 6 adet kafes, 3 adet ise keklik yakalamada kullanılan tuzak ele geçirildi. Ele geçirilen keklikler ekipler tarafından doğal ortamına tekrar bırakılırken, diğer malzemelere el konuldu.2 şahsa ise yasal işlem yapıldı.

Ekiplerin düzenli olarak denetimlerini sürdüreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı
Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı
Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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