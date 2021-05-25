Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da İsmet D. (25), karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir (25) ile tartıştı.

AFYONKARAHİSAR'da İsmet D. (25), karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir (25) ile tartıştı. Yaşanan arbede sırasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Çağrı Kandemir hastanede yaşamını yitirirken, İsmat D. ise bacağından yaralandı. 

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde İsmet D., karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir ile beldedeki bağ evi yolunda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D. aracından aldığı av tüfeğiyle Çağrı Kandemir'e ateş etmeye kalkıştı. Bu sırada ikili arasında yaşanan arbedede av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayı haber alıp gelen yakınları Çağrı Kandemir'i kendi imkanlarıyla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çağrı Kandemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İsmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İsmet D.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Çağrı Kandemir'in cenazesi morga konulurken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Yasak aşk şüphesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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