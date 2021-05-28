Yasak aşk iddiasıyla Süleyman Akbaba'yı 8 parçaya ayıran sanıkların duruşmasında tanıklar dinlendi

Yasak aşk iddiasıyla Süleyman Akbaba'yı 8 parçaya ayıran sanıkların duruşmasında tanıklar dinlendi Büyükçekmece'de eşi Nubar Aslan'la ilişkisi olduğundan şüphelendiği Süleyman Akbaba'yı 8 parçaya ayıran Alpaslan Aslan ile cinayete yardım eden 3 sanığın yargılandığı duruşmada tanıklar dinlendi.

Yasak aşk iddiasıyla Süleyman Akbaba'yı 8 parçaya ayıran sanıkların duruşmasında tanıklar dinlendi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de eşi Nubar Aslan'la ilişkisi olduğundan şüphelendiği Süleyman Akbaba'yı 8 parçaya ayıran Alpaslan Aslan ile cinayete yardım eden 3 sanığın yargılandığı duruşmada tanıklar dinlendi. Tutuklu sanık Nubar Aslan, "Tek suçum eşimi aldatmak" dedi.

Büyükçekmece'de eşi Nubar Aslan'la bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı iddiasıyla komşuları Süleyman Akbaba'yı öldürüp, 8 parçaya ayırdıktan sonra poşetlerle yol kenarına atan sanık Alpaslan Aslan ile cinayete yardım Nubar Aslan ve delilleri gizledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alpaslan Aslan ve Nubar Aslan ile tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Karayollarında çalışan tanık Emirşah Yıldız, "Olay günü çalılık alanda temizlik yapıyorduk. Şüpheli poşetler bulduk. Şefliğimize bildirdik. Gelen polisler poşetlerde insan parçaları olduğunu söyledi" dedi.

Tanık olarak dinlenen sanıkların alt komşusu Deniz Can, "Gece kapım çalındı. Komşum Nubar geldi, bana 'işin yoksa biraz oturacağım' dedi. Bende sabah işe gideceğimi söyledim. Bana birazdan evime geleceğini söyledi. Arada yukarıdan güm sesleri geldi. Bende dolapların yerini değiştiriyorlar zannettim sonra Nubar'ın kocasının sesini duydum. Onların televizyonlarının sesi çok açık olduğu için bağrışma seslerini anlamadım. Bende Alpaslan'ın eşi Nubar'ı dövdüğünü düşündüm. Gelmeyince ben kızımla Nubar'ın kapısına gittim. Kapıyı açan olmadı. Hemen aşağıya indim. 10 dakika sonra ise Nubar geldi. Gece 1 sıralarıydı. Eşinin onu dövüp dövmediğini sordum, Nubar bana 'eşim beni dövemez, dövse apartmanı ayağa kaldırırım' dedi. Elinde kahve vardı, bana 'yap içelim' dedi. Mutfağa geçtiğimizde Nubar bana 'kapıyı kapat, eşim burada olduğumu bilmiyor' dedi. Bana çocuklarının o gün amcalarında olduğunu söyledi. Sohbet ederken Alpaslan camdan eşi Nubar'ı çağırdı. Nubar da bunun üzerine bana 'bak Alpaslan sakinleşmiş, 'bebeğim gelsene' diyor dedi. Nubar kahvesini bırakarak yukarı çıktı. Nubar bizdeyken gayet sakin ve soğukkanlıydı. Herhangi bir tedirginliği yoktu. Ertesi gün Nubar'ı gördüm, akşam ne yaptıklarını sordum. Bana eşiyle barıştığını ve onu kahvaltıya götürdüğünü anlattı. Sonra Nubar bana 'Duydun mu Süleyman ağabey kaybolmuş' dedi. Bende bunun üzeri güldüm ve 'ne demek bu, çocuk mu bu kaybolsun' dedim. Ceset bulunduktan sonra ise Nubar bana 'belki de namus için öldürmüşlerdir' dedi.

Sanık Alpaslan Aslan'ın kardeşi tanık Rıdvan Aslan "Eşimin gözlemlediği kadarıyla ağabeyim değişik tavırlar sergiliyormuş, kendi kendine konuşuyormuş. Ağabeyim Alpaslan eşime 3 harflilerle konuştuğunu ve çocuklarını öldürmesini söylediklerini anlatmış. Ben şakaya vurdum. Ancak ağabeyimin gözaltlarında morluklar vardı. Olay günü her şey çok normaldi" dedi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra söz verilen sanık Alpaslan Aslan, "Ben bu olayda mağdurum" dedi.

Diğer sanık Nubar Aslan da, "Ben işlemediğim bir suçtan dolayı 11 aydır tutukluyum. Tek suçum eşimi aldatmak. Bu cinayette kesinlikle parmağım yoktur, çocuklarım perişan oldu. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisi bozuldu. Yemin ediyorum cinayetle alakam yoktur. Yalvarırım beni bırakın, yerim yurdum belli, kaçmam. Bütün duruşmalara gelirim" diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Aslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca maktulü bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu