Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
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Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
12.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:38

Bağcılar'da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da 100. Yıl Mahallesi'nde dün bir parkta 3 çocuk sahibi Mustafa E., boşanma aşamasındaki eşi S.E.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Tolga Varlıoğlu(31) silahla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa E. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı Mustafa E. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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