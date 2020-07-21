Yasak aşk cinayetinde 3 tutuklama TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevkiinde yasak aşk nedeniyle işlenen cinayet sonrasında gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevkiinde yasak aşk nedeniyle işlenen cinayet sonrasında gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yasak aşk sebebiyle işlenen cinayette hayatını kaybeden Salem Hamdi'nin 40 yaşındaki eşi M.K. ile cinayeti işleyen 31 yaşındaki sevgilisi A.D. ve onun 26 yaşındaki arkadaşı A.A., polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sorgularında cinayeti itiraf eden 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA