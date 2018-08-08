Bağcılar'da, Yasak Aşk Cinayeti İşleyen Kocayı, Kaçtığını Zanneden Abisi İhbar Etmiş
İstanbul Bağcılar'da bir Suriyeli, işten eve geldiğinde eşinin yanında başka bir erkek gördü. Cani adam, 2 kişiyi de bıçaklayarak öldürdü. Katilin abisinin, cinayetten haberi olduğu ve kardeşinin kaçtığını zannederek 'erken' ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
İşten eve dönen Suriyeli Mohamad el Abid, karısını sevgilisiyle birlikte yakaladı.Çılgına dönen koca, bıçakla eşi ve sevgilisinin boğazını keserek öldürdü. Olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu ve kardeşinin kaçtığını zannederek 'erken' ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
EŞİNİ BAŞKASIYLA BASTI, İKİSİNİ DE DEFALARCA BIÇAKLADI
Olay, önceki akşam Bağcılar Evren Mahallesi Görkem Sokak'ta bulunan bir 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad el Abid, mesai bitimi evine döndü. 24 yaşındaki eşi Hulud Hemdos'un yanında erkek arkadaşını gören Suriyeli adam cinnet getirdi. Mutfaktan eline bıçağı alan zanlı, 3 çocuk annesi olan karısı Hulud Hemdos'la sevgilisini defalarca bıçaklayarak katletti.
SURİYE'YE KAÇMAK İÇİN BİNDİĞİ OTOBÜSTE YAKALANDI
Ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirerek kayıplara karışan zanlı, kendisine yardım eden 6 akrabasıyla Suriye'ye kaçmak için bindiği otobüste yakalandı. Ayrıca olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.
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Cani koca da ne demek yahu ? Adam ne yapsaydı ödül mü verseydi? Allah bu tür durumları kimseye yaşatmasın inşallah,çok acı bir durum ,kimseyi kınamayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ülke bitik.. 18 den kırkına kadar çalışmazlarsa... son teknolejilerle tanışırlarsa...sonradan görme olursa.. böyle psikolojik sorunlar bitmez..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cani adam mı ne yapsaydı onlara katılıp grup mu yapsaydıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne güzel yaa ülkemde suç işle ceza almamak icin suriyeye kaç ülkene dön denildiğinde ama orada savaş var de...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır