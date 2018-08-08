Bağcılar'da, Yasak Aşk Cinayeti İşleyen Kocayı, Kaçtığını Zanneden Abisi İhbar Etmiş

İşten eve dönen Suriyeli Mohamad el Abid, karısını sevgilisiyle birlikte yakaladı.Çılgına dönen koca, bıçakla eşi ve sevgilisinin boğazını keserek öldürdü. Olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu ve kardeşinin kaçtığını zannederek 'erken' ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

EŞİNİ BAŞKASIYLA BASTI, İKİSİNİ DE DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, önceki akşam Bağcılar Evren Mahallesi Görkem Sokak'ta bulunan bir 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad el Abid, mesai bitimi evine döndü. 24 yaşındaki eşi Hulud Hemdos'un yanında erkek arkadaşını gören Suriyeli adam cinnet getirdi. Mutfaktan eline bıçağı alan zanlı, 3 çocuk annesi olan karısı Hulud Hemdos'la sevgilisini defalarca bıçaklayarak katletti.

SURİYE'YE KAÇMAK İÇİN BİNDİĞİ OTOBÜSTE YAKALANDI

Ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirerek kayıplara karışan zanlı, kendisine yardım eden 6 akrabasıyla Suriye'ye kaçmak için bindiği otobüste yakalandı. Ayrıca olayı ihbar eden katilin ağabeyinin cinayetten haberi olduğu, kardeşini kaçtı zannederek erken ihbarda bulunduğu öğrenildi.