Yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
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Ankara, Güncel

Yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:06
Yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapandı. Bu gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle Ankara sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Kaynak: İHA

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