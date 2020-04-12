Yasağın son gününde Konya'da sessizlik KONYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

KONYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Konya'nın cadde ve sokakları, dün olduğu gibi boş kaldı. Yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya'da yasağa uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma yasağına uymayan az sayıda kişi hakkında da polis ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA