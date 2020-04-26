YASAĞIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOMBOŞ KALDI
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YASAĞIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOMBOŞ KALDI

YASAĞIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOMBOŞ KALDI (Havadan görüntülerle)-Meydanlar kuşlar ve sokak hayvanlarınınHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK - Ersan SAN İstanbul, (DHA)4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde meydanlar yine boş kaldı.

26.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:03
YASAĞIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOMBOŞ KALDI

YASAĞIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOMBOŞ KALDI (Havadan görüntülerle)

-Meydanlar kuşlar ve sokak hayvanlarının

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK - Ersan SAN İstanbul, (DHA)

4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde meydanlar yine boş kaldı. Eminönü Meydanı ve tarihi yarımadanın boş sokakları da havadan görüntülendi. Eminönü Meydanı güvercinlere kaldı. Ramazan ayında kalabalığıyla dikkat çeken Sultanahmet Meydanı ve bankları boş kaldı. Üsküdar Meydanı'nda da yine kuşlara kaldı. İstanbul'un simgelerinde Kız Kulesi'nin karşından bulunan Harem Sahil Yolu da sessizliğiyle dikkat çekti. Birçok İstanbullunun ve turistlerin hafta sonu akın ettiği ve Kız Kulesi'ni izlediği cadde bomboştu.

YASAĞIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'UN MEYDANLARI BOMBOŞ KALDI

Kaynak: DHA

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