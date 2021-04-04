Yasağın son gününde emniyetten denetim
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Yasağın son gününde emniyetten denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yasağın son gününde emniyetten denetim

Ordu'nun İkizce ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında sıkı denetim gerçekleştirildi.

Ordu'nun İkizce ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında sıkı denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını mücadele kapsamında başlatılan iki günlük hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle İkizce ilçesinde yapılan kontrollerde HES kodu, izin belgesi ve sürücü belgesi denetimi yapıldı. Özellikle hafta sonu yaşanılan araç trafiğinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyması yönünde ekipler tarafından uyarılar yapılırken, denetimlerin ise gün boyu devam edeceği bildirildi.

Ordu ili genelinde sokağa çıkma yasağı ise 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. - ORDU

Yasağın son gününde emniyetten denetim
Yasağın son gününde emniyetten denetim
Yasağın son gününde emniyetten denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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