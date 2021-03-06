Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı

06.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:29
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı Adana'da vatandaşlar mangal yapmak için piknik alanlarını doldurdu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı Adana'da vatandaşlar mangal yapmak için piknik alanlarını doldurdu. Mirzaçelebi Mahallesi'nde ise kurallara uymayan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk korkuttu.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte orta riskli iller arasında bulunan Adana'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 3 ay sonra kalktı. Kebabıyla meşhur kentte ise vatandaşlar yasağın kalkmasını fırsat bilip Seyhan Baraj Gölü çevresindeki Adnan Menderes Bulvarı'na akın etti.

Göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yanlarına getirdikleri sandalye ve masalarda oturarak açık havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise mangal yaktı.

Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu. Öte yandan kentin Seyhan İlçesi'ne bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde ise kurallara uymayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri de mahallede Türkçe ve Arapça 'Maske, mesafe ve hijyen' anonsu yaptı.

Bir vatandaş ise bu sırada, "Görüyorsunuz kimsede maske yok" diye konuştu. - ADANA

Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı
Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:32:29. #1.16#
title