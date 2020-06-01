Yasağın kalkmasıyla iş yerlerine koştular
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Yasağın kalkmasıyla iş yerlerine koştular

Yasağın kalkmasıyla iş yerlerine koştular Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan restoran, kahveler, pastaneler bugün itibariyle açıldı.

01.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:00

Yasağın kalkmasıyla iş yerlerine koştular

ŞIRNAK - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan restoran, kahveler, pastaneler bugün itibariyle açıldı.

Yasağın kalkması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar iş yerlerinde hizmet vermek için çalışmalara başladı. Şırnak'ta sosyal mesafe kurallarına göre hayat normale dönmeye başladı. Pastane işletmecisi Furkan Yıldız, "Bu gün itibariyle işlerimize başladık. Alınan tedbirler doğrultusunda hareket ediyoruz. İş yerimizde her masaya iki müşteri kabul ediyoruz. Müşterilerimizin tamamında maske olmak zorunludur. Müşterilerden sonra tüm masa ve sandalyeleri dezenfekte ediyoruz. Sonuçta bu alınan karar ve tedbirlerin tamamı ülkemizin huzuru ve sağlığı içindir. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda hijyene önem veriyoruz. Masalarımızda dezenfektanda bulunduruyoruz. Temennimiz bu hastalığın bir daha geri gelmemesidir. İnsanlarımızın ve huzura ve sağlığa kavuşmasını istiyoruz. Bu pandemi süresince herkes mağdur durumda. Yaklaşık olarak burada 10 aile ekmek yiyor. Kapalı olduğumuz süre zarfında ekonomik olarak zarar oldu. İnşallah bu alınan tedbirler doğrultusunda kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Restoran işletmecisi Celal Gökalp pandemi sürecinde paket servisi yaptıklarını ve bugün iş yerlerine müşteri kabulüne başladıklarını söyledi. Gökalp, "Allah'a şükür bugün normalleşme sürecine girdik. Bu normalleşme süreciyle ve 1 Haziran itibariyle Cumhurbaşkanımızın söylemiyle birlikte normal sosyal mesafeye uygun işlerimize başladık. İnşallah ülkemizde bir daha böyle bir süreci yaşamayız. Bir an önce bütün dünya kurtulur. Bütün insanlara sağlık diliyorum. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bu gün itibariyle iş yerimizde her şey tek kullanımlık olarak işe başladık. Masalar arasında iki ile iki buçuk metre sosyal mesafe uygulamaya başlıyoruz. Dilerim ki bir sıkıntı çıkmadan böyle devam ederiz. Normalleşme sürecimiz gittikçe iyileşir. Bu pandemi sürecinden kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

Yasağın kalkmasıyla iş yerlerine koştular

Kaynak: İHA

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