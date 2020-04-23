Yasağın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
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Yasağın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

23.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:52
Yasağın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma  yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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