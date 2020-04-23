YASAĞIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü------------------15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü-Trafik ekiplerinden görüntü-İzin belgeleri incelemesi-Denetleme havadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA