Yasağın ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone
Cadde, meydan ve sahildeki sessizliğin drone ile havadan görüntülenmesi SAMSUN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
12.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:25
Cadde, meydan ve sahildeki sessizliğin drone ile havadan görüntülenmesi SAMSUN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA