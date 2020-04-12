Yasağın ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone Cadde, meydan ve sahildeki sessizliğin drone ile havadan görüntülenmesi SAMSUN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Cadde, meydan ve sahildeki sessizliğin drone ile havadan görüntülenmesi SAMSUN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı. Kaynak: AA