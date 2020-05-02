YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BAĞDAT CADDESİ BOŞ KALDI
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YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BAĞDAT CADDESİ BOŞ KALDI

YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BAĞDAT CADDESİ BOŞ KALDI
02.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:26

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı. Polis ekiplerinin uygulama noktalarında denetim yaptığı görüldü.Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İstanbul'da yasağın ikinci gününde normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi ve ona bağlanan sokakları boş kaldı. Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görüldü. Polis ekipleri de uygulama noktalarına araçları ve vatandaşları durdurarak denetim yaptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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