YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
11.05.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:58

İstanbul dahil 24 şehirde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte insanlar sokağa çıktı.

İstanbul dahil 24 şehirde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte insanlar sokağa çıktı.  Taksim İstiklal Caddesi'nde yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'unda içinde bulunduğu 24 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte insanlar dışarıya çıktı. Dışarıya çıkan vatandaşlar Beyoğlu'ndaki Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Daha önceki haftalara göre daha az insanın yürüyüş yaptığı İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise eş ve arkadaşlarıyla el ele tutuşarak yürüyüş yaptı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemi başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şener Şen Serdar Ortaç Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Ankara Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 01:35:51. #1.15#
title