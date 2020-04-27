Yasağın ardından vatandaşlar bankalara koştu Banka önlerinde bekleyen vatandaşlar Yasağın ardından vatandaşlar bankalara koştuKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın ardından sokağa çıkan vatandaşlar bankalara akın etti.

Banka önlerinde bekleyen vatandaşlar Yasağın ardından vatandaşlar bankalara koştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın ardından sokağa çıkan vatandaşlar bankalara akın etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokağa çıkan vatandaşlar bankalara akın etti.

Banka önlerinde uzunca kuyruk oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için polis ile mahalle bekçileri seferber oldu.

Bazı banka önlerindeki devasa kuyruklar görenleri şaşırttı.

Kaynak: AA