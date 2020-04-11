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İçişleri Bakanlığı, Polis, İzmir, Güncel

Yasağın ardından İzmir sessiz bir güne uyandı

İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:14
Yasağın ardından İzmir sessiz bir güne uyandı

İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, cadde ve sokaklar boş kaldı. 

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, İzmirlilerin yasağa uyduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle şehrin en işlek noktalarından olan Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerindeki yollar boş kaldı. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlardan büyük bir çoğunluğu sağlık personeli olduğunu ve gece vardiyasından çıktıklarını belirtti. Polis ekipleri ise cadde ve sokaklara çıkan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Kapalı olan tramvay hatlarında, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tramvay seferleri iptal edilmiştir" yazısı yer alırken, İZBAN ve metro hatlarında da aynı bilgilendirme yazısına yer verildi. Yasak nedeniyle Konak Meydanı boş kalınca, meydanın meşhur güvercinlerini beslemek görevi de polise düştü. Meydana yem ve ekmek getiren polisler, bunları kuşlara attı. Ayrıca, polis ekipleri yasağın ilk gününde uygulamalarda bulundu. Ekipler, tamamen boşalan Konak Meydanı'ndan geçen kişileri denetledi ve yasak kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti. Ayrıca, Alsancak İZBAN Durağı önünde, polis uygulama noktası oluşturarak, araçları tek tek durdurdu; yasağa uymayanlara ise işlem uyguladı.

'ÇALIŞMAK ZORUNDA OLANLAR SOKAKTA'İkiçeşmelik'te, bir fırında çalışan Müzeyyen Şahin, "Biz dün akşam kapalıydık, o yüzden bize gelen olmadı. Bu sabah açtık ve oldukça yoğun bir talep var. Biz de evlere servis yapacağız. Belirli saatlerde çıkıp vatandaşlara ekmeklerini ulaştıracağız. Önlemlerimizi aldık ve hizmetimize devam ediyoruz. Maskemizi takıyoruz, sürekli ellerimizi sabunla yıkıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Su dağıtım firmasında çalışan Ayhan Durman, "Görevimizin başındayız. Endişeli değiliz desek yalan olur, ama yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Biz gereken tüm önlemlerimizi alıyoruz. Eldivenlerimizi takıyoruz, bidonlarımızı temizliyoruz. Umarım bir an önce güzel günlere tekrar kavuşuruz" dedi.Eczacı Berrin Erdoğan da "Sokağa çıkma yasağı var ama ben eczacı olduğum için çalışmaya devam ediyorum. Gelen çok fazla insan olmuyor, ancak acil vakalar geliyor. Gelen az da olsa biz çalışmaya devam etmek durumundayız" dedi. Karşıyaka ilçesinde çalışan sağlık personeli olduğunu ifade eden Zeynep Arabacı, "İş yerimiz burada sağlık personeliyiz. Saat 7'den beri buradayız. İş yerimiz yakın. Hava güzel, hava alıp döneceğiz" dedi.Vatandaşlardan Serap Saygın köpeğini gezdirmek zorunda kaldığını belirterek, "Sabah ve akşam mecburen 5 dakikalığına çıkıp dönüyoruz. Bu konuda herhangi bir yazı da gelmedi. Neden çıktığımı soran polislere de durumumu anlattım. Küçük olsa evde idare edebiliriz belki ama sizin de gördüğünüz gibi çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde sağlık personeli olduğunu belirten Serap Molkoç ise otobüs seferlerinin azlığını eleştirerek şunları söyledi:

"24 saat nöbetinden çıktım tam 2 buçuk saattir burada mağdurum. Gerçekten ağlayacağım. Bir tane otobüs geçmedi. Otobüslerin saatleri seyrek ama çalışıyor. Eşim gelip alayım diyor ama sonuçta ona yasak var. Bornova'da oturuyorum evime gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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