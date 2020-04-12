Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Boş cadde ve sokaklardan görüntü Ekmek dağıtan fırıncılardan görüntü MERSİN - Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor.

Boş cadde ve sokaklardan görüntü Ekmek dağıtan fırıncılardan görüntü MERSİN - Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor. Eczane ve fırınların açık olduğu şehirde fırın çalışanları mahallelere arabayla servis yaparak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor. Kaynak: AA