Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Boş cadde ve sokaklardan görüntü Ekmek dağıtan fırıncılardan görüntü MERSİN - Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor.
12.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:11
Boş cadde ve sokaklardan görüntü
Ekmek dağıtan fırıncılardan görüntü
MERSİN - Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor. Eczane ve fırınların açık olduğu şehirde fırın çalışanları mahallelere arabayla servis yaparak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor.
Kaynak: AA