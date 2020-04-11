Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı.

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da şehrin işlek bulvar ve caddeleri ile meydan ve parkları boş kaldı.

Polis ekipleri, sokağa çıkan yaya ve sürücüleri durdurarak izinlerinin olup olmadığını sordu, yasağa uymayanlara idari işlem uygulanacağıyla ilgili anonslar yaptı.

Pozantı ilçesinde belediye ekipleri, fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak sokak gezip anons yaparak vatandaşlara ulaştırdı.

Kaynak: AA