Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Gazipaşa, Güncel

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.

11.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:57
Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak

Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların yasağa uygun davrandığı, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

İstisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

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