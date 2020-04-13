Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı BURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

BURSA 'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle son buldu. 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Bursa'da, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

- Bursa

Kaynak: DHA