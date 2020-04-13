Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı
BURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.
13.04.2020 01:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:45
BURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.
- Bursa
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle son buldu. 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Bursa'da, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
- Bursa
Kaynak: DHA