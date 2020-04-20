Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti BURSA'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.

BURSA'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, tekel bayilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. İnegöl ilçesinde ise polis, gece yarısından sonra araçlarıyla sokağa çıkan sürücülerin ilçe merkezine gitmelerine izin vermedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, gece saat 00.00'da sona erdi. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Sokağa çıkan vatandaşların marketlerde uzun kuyruklar oluşturması dikkati çekti. Yasak olmasına rağmen işyerini açan bir tekel bayiinin önünde toplanan vatandaşların sosyal mesafe uyarılarını yok sayarak alış-veriş yaptığı görüldü.

Ayrıca kentte yasağının kalkması ile birlikte işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.İNEGÖL'DE POLİS YOLLARI TUTTU

Bu arada İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. İlçe merkezinde yoğunluk yaşanırken, uzak birçok mahallede oturanlar ise araçlarıyla ilçe merkezine hareket etti. Ancak polis ekipleri ilçe merkezinde giden Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturarak araç geçişlerine izin vermedi. sürücüler, polisler tarafından geri gönderildi.

Kaynak: DHA