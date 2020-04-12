Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı Yasağın açıklandığı gece yok sattı.

Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı

Yasak günleri ekmekler elde kaldı

SAMSUN - Samsun'da bir fırıncı sokağa çıkma yasağının açıklandığı gece eşofmanla gittiği fırında yok sattı, kendisine bile ekmek alamadı, yasak günleri ise ekmekler elinde kalınca aracını yıkamakla zaman geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde sokağa çıkma yasağının duyurulması üzerine vatandaşlar erzak almak için market, manav, pazar yerleri ve fırınlara akın etti. İstiklal Caddesi'nde dükkanı olan fırıncı Cengizhan Piyade de sokağa çıkma yasağının ardından ekmek almak için fırına koştu. Dükkana birkaç dakika için eşofmanıyla inen Piyade, dükkanın ışığını gören vatandaşların akın etmesi nedeniyle kendine de ekmek alamadı.

Ekmek kalmayınca pasta aldılar

Fırındaki ekmekler bitince vatandaşlar evlerine kuru pasta alıp götürdüler. Gece yaşanan bu yoğunluğun ardından sokağa çıkma yasağı günleri hakimdi. Yasak kararının duyulması sonrasında apar topar alışverişlerini yapan vatandaşlar daha sonra ekmeğe ilgi göstermedi. Dolu kalan raflarda ekmekler alıcısını bekledi. Yoğunluktan kendine bile ekmek alamayan Piyade, sakinlikten dükkanın önünde aracını yıkadı.

Ekmek satışlarında yanlış anlaşılan bir durum olduğunu söyleyen Cengizhan Piyade, "Kendim ekmek almak için geldim. Bir anda yoğunluk vardı. Kendime bile ekmek kalmadı. Saat 00.00'a doğru kapatmamı söylediler. Dükkanı kapattım. Ekmek satışı olur diye yoğun bir hazırlık yaptık. Ekmek elimizde kaldı. O gece ekmek bitince kuru pastayı talep etmeye başladı insanlar. Kuru pastayı da verdik. Bugün de siparişlerimizi ona göre ayarladık. Tezgahımızı boş bırakmamaya çalıştık. Ama gördüğünüz gibi ürün elde kaldı. Boş kalınca ben de arabamı yıkamaya başladım" dedi.

Kaynak: İHA