Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldıKOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yasağın 3'üncü gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara yönelik denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Kocaeli'nin sokak ve caddeleri boş kaldı. Fırın çalışanları, dolaştıkları mahallelerde ekmek satışı yaptı. Belediyelere bağlı ekipler kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Kısıtlama nedeniyle polis ekipleri tüm ilçelerin girişlerinde uygulama noktaları kurdu. Sokağa çıkan herkesin tek tek ateşi ölçülürken, izin belgesi olmayanlara idari ceza uygulandı.

Kaynak: DHA