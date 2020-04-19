Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi
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Konya, Polis, 3. Sayfa

Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi

Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi Konya'da maske üretim atölyesinde çalıştığını ve iş yerine gittiğini iddia ederek üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiye kısıtlamayı ihlal etmekten polis merkezine götürüldü.

19.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:58
Yasağı ihlal etti, yakalanınca 'Maske üretim atölyesinde çalışıyorum' dedi

Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi

KONYA - Konya'da maske üretim atölyesinde çalıştığını ve iş yerine gittiğini iddia ederek üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiye kısıtlamayı ihlal etmekten polis merkezine götürüldü.

İçişleri Bakanlığının kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama getirilen 31 şehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlama kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarında denetim yapan polis, yol kenarından bisiklet ile gelen bir kişiyi durdurarak kimlik sordu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve maske üretim atölyesinde çalıştığını, iş yerine gittiğini iddia eden maskesiz yabancı uyruklu 21 yaşındaki Abdullah B'ye polis maske verdi. Neden dışarı çıktığı sorulan Abdullah B., "Önce iş yerine bakacaktım kapalıysa daha sonra ekmek alıp eve gidecektim" diyerek kendini savundu.

Kısıtlamayı ihlal eden kimliksiz şahıs polis merkezine götürülürken kimlik tespitinin ardından idari işlem yapılacağı öğrenildi.

Yasağı ihlal etti, yakalanınca 'Maske üretim atölyesinde çalışıyorum' dedi

Kaynak: İHA

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