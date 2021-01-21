Yasağı delip üstüne polisle tartışan Dilan Çıtak: Sinir krizi geçirdim
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Yasağı delip üstüne polisle tartışan Dilan Çıtak: Sinir krizi geçirdim

21.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:08
Yasağı delip üstüne polisle tartışan Dilan Çıtak: Sinir krizi geçirdim

Sokağa çıkma yasağını delip, üstüne polislere hakaret ederek kavga çıkaran Dilan Çitak'ı, polisler affetmedi. 3 bin 150 liralık para cezası alan Çitak, kendisini, "Sinir krizi geçirdim" diyerek savundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan, hafta sonu sokağa çıkma yasağı aralıksız sürüyor. Güvenlik güçleri, sıkı tedbirlerin alındığı bu hafta sonunda da yasağı delen yüzlerce kişiye ceza kesti. Ceza kesilenler arasında İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çitak da yer aldı.

POLİSLERE DİRENEN ÇİTAK'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'da yer alan habere göre, hafta sonu Şişli'de nişanlısı Levent Dörter ile dışarıda görüldüğü sırada polisler tarafından durdurulan Çitak, görevini yapmaya çalışan ekipleri engellemeye çalıştı. Direnmesine ve zorluk çıkarmasına rağmen 3 bin 150 liralık para cezasından kurtulamayan Çitak'a bir de görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen Çitak, köpeğini acil olarak hastaneye götürmesi gerektiği için yasağı deldiğini söyleyerek, "Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Rapora rağmen polisler bizimle münakaşa etmeye başladı. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim. Polislerin görevini yapmasına engel olmadım." dedi.

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