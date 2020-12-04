Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtığı anlar kamerada
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Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtığı anlar kamerada

04.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:30
Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtığı anlar kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görülüyor.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı. Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.


Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtığı anlar kamerada
Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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