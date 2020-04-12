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Polis, Konya, 3. Sayfa

Yasağı ihlal edenler cezadan kurtulamadı

Konya'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler ceza yemekten kurtulamadı.

12.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:19
Yasağı ihlal edenler cezadan kurtulamadı

Konya'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler ceza yemekten kurtulamadı. Polis kontrolünde durdurulan sürücüler farklı bahaneler öne sürerken, haklarında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 30 büyükşehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yasağa büyük oranda uyulurken, izin belgesiz dışarı çıkanlar polis kontrol noktalarında durduruldu. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik noktalarında yaptığı uygulamada durdurulan sürücüler farklı bahaneler ileri sürerek neden dışarı çıktıklarını anlattı.

Merkez Selçuklu ilçesi Sille Yolu Kavşağındaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerden izin belgesi bulunanlar ile yakındaki fırına ekmek almaya gidenler hakkında işlem yapılmadı. Durdurulan sürücülerden Kazım Ü. ise ilaç almaya gittiğini ileri sürdü. Üzerinden ehliyet ve kimlik çıkmayan sürücünün "Evraklarım evde kaldı" demesi üzerine yapılan incelemede ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulanan sürücünün aracı da otoparka çekildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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