Yasağı ihlal eden 10 kişiye tutanak
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Yasağı ihlal eden 10 kişiye tutanak

Yasağı ihlal eden 10 kişiye tutanak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 1 kişiye iş yerini açma kapama saatlerine riayet etmemekten, 9 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden tutanak tuttu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 1 kişiye iş yerini açma kapama saatlerine riayet etmemekten, 9 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden tutanak tuttu.

Olay, Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E'ye ait kahvehanede kumar oynandığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği devriye ekipleri 4 katlı binanın ikinci katında bulunan kahvehanenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca bir süre dinleme yapan ekipler içeriden ayak sesleri duydu. Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından arama kararı olan polis ekipleri, kahvehanenin etrafında çevre güvenliği alarak çilingir marifetiyle kapıyı açtırdı. Kahvehanenin içinde saklanan 9 kişiyi tespit eden polis ekipleri onlara sokağa çıkma yasağını ihlalden, iş yeri sahibi hakkında da iş yerini açma kapama saatlerine riayet etmemekten tutanak tuttu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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