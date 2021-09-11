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Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular Arnavutköy'de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tutan 2 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

- Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular

İSTANBUL - Arnavutköy'de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tutan 2 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı'nda 2 kişi balık tuttu. Ağ ile avlanma yasağını dinlemeyen kişiler baraja ağ atarak balık tutarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, sadece olta ile balık tutmanın yasak olmadığı baraj ağ atıldığı görülürken, polis ekipleri kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.

Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular

Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular

Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular

Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular - Haberler
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