Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi
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Pamukkale, Sabah, Güncel

Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi

Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dediDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir kadının zorla araca bindirildiğini söyleyen vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

12.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:37
Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi

Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir kadının zorla araca bindirildiğini söyleyen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Araçın sürücüsü Sedat K., "Eski sevgilim akşam yanıma geldi, sabah ise iç çamaşırlarımı ve paralarımı çaldı. Onları almaya geldim, kaçırma yok" dedi. Gülşah A.'nın da şikayetçi olmaması üzerine otomobilin sürücüsü Sedat K. ve yanındaki Enis E. ile Hamit K.'ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının zorla otomobile bindirildiğini görenler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler 20 GH 822 plakalı otomobili aramaya başladı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Deliktaş kavşağında durdurdu. Otomobil içindeki Sedat K., Enis E. ve Hamit K. gözaltına alındı. Polis ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen kadını otomobilde bulamadı.

Uyuşturucu suçundan kaydı bulunan Sedat K., polise eski sevgilisinin yüzüğünü ve paraları alarak kaçtığını söyleyip, "Eski sevgilim gece benim yanıma geldi. Sabah yüzüğümü, iç çamaşırlarımı ve cebimdeki paralarımı alıp, kaçmış. Bende onları geri almaya gittim. Yüzüğümü geri aldım. Tartıştığımız için bana bağırıp çağırdı. Çevredekiler bizi yanlış anlamışlar, kaçırma yok" dedi.

Polis, kaçırıldığı iddia edilen Gülşah A.'nın da ifadesini aldı. Gülşah A. kaçırılmadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Sedat K., Enis E. ve Hamit K.'ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi

Kaynak: DHA

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