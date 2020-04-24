Yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi
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Yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi

Yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildiDENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ağaçlık alanda alkol kullanan Tekin A.'ya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

24.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:49

Yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ağaçlık alanda alkol kullanan Tekin A.'ya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde bir kişinin ağaçlık alanda oturup, içki içtiğini öğrenen polis ekipleri, bölgeye gitti. Polis ekibi, Tekin A.'yı içki içerken yakaladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Tekin A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Kardeşiyle tartıştığını, sinirlendiği için evinden ayrıldığını belirten Tekin A, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Tekin A. "Terörist değilim, başka bir şey değilim neden beni çekiyorsunuz? Ayıp yani" diye konuştu.

Tekin A. daha sonra polis ekiplerince evine götürüldü.

Yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi

Kaynak: DHA

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