Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği
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Polis, Güncel

Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği Görevli polis: "Nereden alacaksınız sigarayı. Her yer kapalıyken nasıl sigara alacaksınız, ben onu anlamadım.

12.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:49
Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Görevli polis: "Nereden alacaksınız sigarayı. Her yer kapalıyken nasıl sigara alacaksınız, ben onu anlamadım."

Antalya'da sokağı çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların isteklerinin çoğu sigara ve ekmek oldu

Sigara ve ekmek için 3 bin 150 lira ceza yediler

ANTALYA - Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Antalya'da, yasağı delen vatandaşlar polise zaman zaman zor anlar yaşattı. Vatandaşların çoğu sigara ve ekmek almak için dışarı çıktıklarını söyledi. Ekmek almak için dışarda olduğunu söyleyen bir vatandaşı polis sakinleştirdi ancak taviz vermedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı turizm kenti Antalya'da polisin kent genelindeki denetimleri sıkı şekilde devam ediyor. Mevlana Kavşağında görev yapan polis ekipleri, yasağı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Vatandaşların bazıları sigara, bazıları ekmek almak için dışarı çıktıklarını söyledi.Motosikletiyle sigara almak için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşa polis, "Nereden alacaksınız sigarayı. Her yer kapalıyken nasıl sigara alacaksınız, ben onu anlamadım."diye uyarı yaptı.

"Sigara almak için çıkmış"

'Sigara alıp geri dönecektim' diyen bir kişiyi de çeviren polis, " Arkadaş sigara almaya gidiyormuş, bilgilerini alalım" dedi. Cezamı yiyeceğim diyen vatandaş, "İyi tamam cezayı kes abi. Fırına gidiyorum desem, ona da mı ceza kesilecek. Fırına gitmek yasak mı? Yasak mı oldu şimdi." diye konuştu.

"Benim koronayla alakam yok"

Polis yaya olarak ekmek almaya gittiğini söyleyen İsmail Arslan'ı da durdurdu, " Abi devamlı fırına ekmek almaya gidiyorum. Bana ekmek gelmiyor. Bir yere gitmem gezmem. Ben devamlı ilerden alırım ekmeğimi. Etiler Mahallesine ekmek gelmiyor memurum. Benim koronayla alakam yok." dedi.

Polis ise 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla kendisine ekmeğin ulaştırılması noktasında yardımcı olunacağını sokağı çıkmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

"Vatandaştan tepki"

Polise itiraz eden Arslan'a bir vatandaş ta, 'Otur şuraya cezanı ye. Neyin hala savunmasını yapıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun' diye tepki gösterdi.

"Kendisini eleştireni de götürttü"

Ekip aracına alınan 4 kişi cezai işlem uygulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İsmail Arslan, ekip aracına binerken, itiraz ettiği için kendisi eleştiren ve geride alan kişinin de alınmasını istedi. 'Gel abi, bu gelmiyor mu abi' diye polise soran Arslan'ın ardından o vatandaşta araca alındı.

4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Kaynak: İHA

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