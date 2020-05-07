Yasağı çiğnediler cezayı yediler
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Yasağı çiğnediler cezayı yediler

Yasağı çiğnediler cezayı yediler
07.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:28

Kahramanmaraş'ta bir lokalde toplanan şahıslara korona virüs önlemleri kapsamında 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta bir lokalde toplanan şahıslara korona virüs önlemleri kapsamında 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre bir grup vatandaş, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesindeki bir lokalde toplanarak vakit geçirmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri lokalde bulunan A.D, Ü.T ve Ö.B'ye korona virüs önlemleri kapsamında il umumi hıfzıssıhha kanunu gereği 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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