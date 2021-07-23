Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler

Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık denize girilmesini yasakladı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık denize girilmesini yasakladı. Kurban Bayramı tatiline gelen birçok kişi denize girmeden geri dönerken, az da olsa bazı kişiler, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdi.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'da, olumsuz hava koşullarına bağlı boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık kararıyla denize girişler yasaklandı. İkinci bir karara kadar devam edecek olan yasak nedeniyle sahil şeridine, cankurtaranlar tarafından denize girmenin yasak olduğunu ifade eden kırmızı bayrak asıldı. Kurban Bayramı tatili için kente gelen birçok kişi, denize giremeden geri döndü. Yasağa ve boğulma tehlikesine aldırış etmeyen bazı kişilerin ise dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.

Kandıra'ya gelen Suzan Ünlü, "Tatil için İstanbul'dan geldik, ne yazık ki tatilimiz güzel gitmiyor. Boğulma olayları yaşandığı için denize girmek yasaklandı. Bugün denize giremedik, dün de denize girememiştik. Biz de yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz. Denize giremediğimiz için bir gün öncesinden çıkıp evimize geri döneceğiz" dedi.

Denize giremediği için sahilde kitap okumayı tercih ettiğini söyleyen Asya Kuğu, "İstanbul'dan geliyoruz, tatilimiz çok güzel geçiyordu ama son iki gündür dalgadan dolayı denize girmek yasaklandı. Normal şartlarda daha uzun kalacaktık ama yarın döneceğiz. Sahile geldik denize girmeden ayaklarımızı batırıp geri döneceğiz" diye konuştu.


- Kocaeli
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Demet Akalın Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:40:25. #1.16#

title