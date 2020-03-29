Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum'a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza yağdı Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum'a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza yağdı Tüm uyarılara rağmen yasağa uymayan şoförlere ceza yağdı İstanbul'a giriş çıkış denetim uygulamaları havadan görüntülendi Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan...

Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum'a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza yağdı

Tüm uyarılara rağmen yasağa uymayan şoförlere ceza yağdı

İstanbul'a giriş çıkış denetim uygulamaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı. Trafik denetim uygulamaları havadan görüntülendi. Yasağa uymayarak yetki belgesi olmadan Erzurum'a yolcu götürmeye çalışan bir şoföre ceza kesildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında, geçtiğimiz gün başlayan denetimler bugün saat 13.00 itibariyle devam etti. İstanbul'dan otobüs ve servis ile şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. TEM Otoyolu Orhanlı Mevkii Ankara istikametinde ekipler bir servis aracını durdurdu. Ekipler gerekli sağlık kontrollerini yaptıktan sonra yasağa uymayan servis şoförüne yetki belgesiz yolcu taşımaktan dolayı 2 bin 278 Türk lirası, fazla yolcu taşımaktan dolayı ise 4 bin 74 Türk lirası cezai işlem gerçekleştirildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.

Öte yandan trafik denetim uygulamaları drone ile havadan görüntülendi

Kaynak: İHA